Gynaecoloog wil meer geld voor onderzoek naar ‘vrouwenziekten’: ‘Huisarts weet soms niet goed raad met klachten’

Arnhemse Ouderen Partij ‘over de datum’, omgedoopt tot BurgerBe­lang: ‘Naam riep beelden op van veel ruzie’

ARNHEM - De Arnhemse Ouderen Partij is veranderd van naam en heet voortaan BurgerBelang Arnhem. Fractievoorzitter Nico Wiggers is ervan overtuigd dat zijn nieuwe partij meer stemmen zal trekken dan voorheen. ,,De oude naam was over de datum.” Vijf vragen aan Wiggers als man van vele partijen, al bijna twintig jaar oudgediende in de raad.

29 december