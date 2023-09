Haïti is het land van wetteloosheid, moorden en bendes, maar Carlens Arcus draagt het shirt met trots

Het hart van Carlens Arcus (27), rechtervleugelverdediger van Vitesse, bloedt bij zoveel leed. Machteloos en wanhopig ziet hij hoe de anarchie regeert in het Midden-Amerikaanse land. Hij is maar een pion in een groot spel. Een voetballer, die met trots het shirt van zijn land draagt en hoopt op verlossing. Op vrede in een wetteloos land. Hij is één van velen die droomt van een gelukkig Haïti.