Halen en brengen van bomen is in Bemmel in trek: 'Er worden toch al zoveel bomen gekapt’

Interactieve kaart Aantal meldingen over wolven stijgt snel: zijn het er steeds meer of is er iets anders aan de hand?

De wolf laat zich steeds vaker zien in onze regio. Uit berichten van wolvenmeldpunt Bij12 en uit een overzicht van deze krant blijkt dat de wolf in 2022 vaker werd waargenomen dan in 2021 en 2020 samen. Bewijs dat er méér wolven in ons gebied leven dan vorig jaar is er echter niet. Hoe zit dat?

6 januari