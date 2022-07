Halve container vol bont bij 2Switch gaat voor educatief gebruik mee naar Amsterdam

,,Wasbeervacht”, aait Te Winkel over een kledingstuk. ,,Als je wil weten of het echt bont is, trek je alle haren opzij. Hier, huid.” Daarna vist ze een nertsensjaal van de stapel. ,,De pootjes hangen er nog aan.”

,,Nu zeg je misschien: bont bij een kringloopwinkel is toch minder erg? Het leed is al geschied, het is tweedehands. Derdehands eigenlijk, de vacht was eerst van het dier”, vervolgt spraakwaterval Te Winkel (‘sorry, je gooit er een kwartje in en…’).

Quote Door het te dragen, maak je het acceptabel Moranni te Winkel, Stichting Bont voor Dieren

,,Maar bont moet uit het straatbeeld verdwijnen. Door het te dragen, maak je het acceptabel. Dat hoort het niet te zijn.”

Gefokte vossen

Te Winkel vertelt over gefokte vossen, die hun korte leven lang niet uit een klein kooitje komen. ,,Voor ze levend worden gevild, worden ze anaal geëlektrocuteerd.”



Door corona zijn de nertsenfokkerijen in Nederland vervroegd gesloten, maar het importeren en dragen van bont is in ons land nog altijd niet verboden. ,,Daarom zijn we een burgerinitiatief gestart. Voor het eind van het jaar hebben we 40.000 handtekeningen nodig.”

‘Te Bontlijst’

,,We hebben er 33.000”, zegt de meeluisterende Daniëlle Knipscheer, die fondsen werft voor de Stichting Bont voor Dieren. Te Winkel noemt namen van modemerken die nog bont gebruiken (‘Woolrich, Parajumper, Sportalm’) en vertelt dat winkels die na meerdere bontmeldingen bontproducten niet uit hun schappen weren, op de ‘Te Bontlijst’ gezet worden. ,,Dat is een soort zwarte lijst.”

Quote Wij hebben de bontvrij­lijst getekend Geert Boersma, 2Switch

,,2Switch verkoopt sinds 2014 al geen bont meer”, vult Geert Boersma namens 2Switch aan. ,,Wij hebben de bontvrijlijst getekend.”

Bus vol bont

Te Winkel en Knipscheer gaan de halve container bont zo in hun gehuurde busje proppen. ,,Het is Nationale Bontinzameldag. We zijn ook bij kringlopen in Groningen en Eindhoven geweest. De bus zit zo echt helemaal vol. Het bont gebruiken we voor educatie.”

Voor de dames met het opgehaalde bont naar hun kantoor in Amsterdam rijden, stappen ze de kringloopwinkel in, om voorlichting te geven aan klanten. Te Winkel lacht om een bordje bij een plant (plant niet te koop).

‘Ik ben vóór bont’

,,Bont? Is dat geen oud nieuws”, vraagt een mevrouw als ze de flyer voor de petitie aanpakt. Een kale man weigert de flyer. ,,Ik ben vóór bont! Ik jaag erop!”, wijst hij op zijn legerbroek. ,,O”, zegt Te Winkel. ,,Jammer.”