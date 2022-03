Hans Kooger, de man die altijd een jochie bleef, hield van geschiedenis, bedevaarten én Tarantino

Deze gingen met name over de Joodse geschiedenis in de Achterhoek en over bedevaarten. Daarnaast maakte hij 89 delen van de omvangrijke Algemene Ontwikkeling (AO)-reeks.



In twintig pagina’s maakte hij onderwerpen als de oliecrisis en de deltawerken voor een groot publiek toegankelijk. In De Gelderlander schreef hij in de jaren zeventig columns over de meest uiteenlopende onderwerpen.