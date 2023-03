Harderwijkerweg compleet op slot: 5 tot 10 minuten extra reistijd in de spits door werkzaamheden

Inzet groot materieel

Bereikbaarheid

Fietsers worden omgeleid via de omleidingsroutes die er al zijn. Bedrijven blijven volgens de gemeente bereikbaar met aanvullende maatregelen. De dorpen Dieren en Laag Soeren zijn onder meer bereikbaar via de hoofdomleidingsroute N348-N786 Burgemeester De Bruinstraat-Badhuislaan.

5 tot 10 minuten extra

,,Het is ook mogelijk om Dieren in en uit te rijden via de Harderwijkerweg ter hoogte van de spoorwegovergang (de traverse)”, meldt de gemeente. Met name in de spitsuren kan er sprake zijn van een extra reistijd van 5 tot 10 minuten. Nood- en hulpdiensten zijn geïnformeerd over de werkzaamheden en de gewijzigde bereikbaarheid.