Hardwerkende moeder Eline leeft op bijstandsniveau: ‘Ex haalde alle bankrekeningen leeg’

Oproep: Hoeveel is uw huis in Arnhem waard volgens de laatste WOZ-beschik­king?

10:40 ARNHEM - In Arnhem is de WOZ-beschikking weer in de bus gevallen. De Gelderlander vraagt zich af: wat is uw eigen woning nu waard volgens dat laatste bericht? En hoeveel was het de vorige keer? En tot slot: voor welk bedrag aan belasting en heffingen wordt u nu aangeslagen en hoe verhoudt zich dat tot de voorgaande keer?