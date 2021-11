Hart van daklozenmoeder Tonnie (76) bloedt om buitenslapers: ‘Ik was zelf ook verslaafd, ik weet hoe het gaat’

Een jonge vrouw uit het westen des lands staart vermoeid voor zich uit. Ze zit bij te komen aan een tafel in De Banaan, in een pand van de gemeente Arnhem tussen Beekstaat en Broerenstraat. De kleine ramen die uitkijken op de aangrenzende parkeerplaats zijn voorzien van rood geblokte gordijntjes.



Een rij Wajangpoppen herinnert Tonnie aan Shanta, haar dit jaar overleden Indische vriendin die decennialang voor de daklozen gekookt heeft. ,,Ik heb 44 jaar lief en leed met Shanta gedeeld. Ze is in mijn armen gestorven. We hebben De Banaan hier samen ingericht. Het was eerst een vochtig hok. Nu is het een echte huiskamer geworden, knus en warm.”