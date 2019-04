Heaven to Hell: levensgrote naaktfoto’s moeten de tongen losmaken in voormalig godshuis

Je spieren trainen in een ‘elektrisch’ trainings­pak: het gebeurt in Arnhem, bij 30PT in Klarendal

5 april ARNHEM - Oud-atleet Marko Koers breekt zondagmiddag een lans voor spiertraining via een trainingspak met elektroden in Arnhem. Hij doet dat bij het nieuwe 30PT in The Freeze aan de Klarendalseweg 72 in Klarendal.