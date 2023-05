Heldere dag in Arnhem

Meesters op de basis­school, zijn die er nog? Jazeker, in Elst: ‘Wij hebben een ander soort humor’

In de pauze wordt er niet meer over het werk gepraat, maar over het weekend en persoonlijke dingen. Zo maar een voorbeeld van de invloed van veel mannen voor de klas. De Elstar in Elst heeft er elf en dat is op een totaal van veertig leerkrachten veel.