Henk en Joke helemaal ontdaan na nachtelijke ‘aanslag’ met cobra: ‘We zijn keurig nette burgers’

,,Klopt’’, zegt de in Arnhem neergestreken Achterhoeker ruim een halve etmaal later. ,,Dit moet een vergissing zijn geweest.’’



Een bom, bedoeld voor iemand anders, nemen ze aan. ,,Wij kunnen het met iedereen goed vinden. We hebben niets van doen met afpersing, wietplantages, dreigmails of wat je allemaal nog meer kunt bedenken in relatie tot hetgeen ons is overkomen. We zijn keurig nette burgers, die deel uitmaken van een fantastisch buurtje waar iedereen elkaar kent.”