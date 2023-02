Herdenkingsplek voor Jacky, slachtoffer van brand in de De Wiltstraat

De familie van Jacqueline of Jacky heeft een herdenkingsplek voor het slachtoffer van de heftige stadsbrand in Arnhem ingericht in buurthuis De Nieuwe Hommel. De plek is voor iedereen die herinneringen wil ophalen aan Jacky.

Buurthuis De Nieuwe Hommel in de De Wiltstraat in de wijk Sint Marten is niet zomaar gekozen. Het is precies tegenover de woning van de fatale brand van vorige week dinsdag.



Behalve Jacky kwam daar Astrid om het leven. De politie heeft inmiddels een verdachte aangehouden. Wat haar rol is, zoekt de politie nog uit.

Volledig scherm De herdenkingsplek voor Jacqueline in de Nieuwe Hommel. © Eigen foto

Nabestaanden bedanken iedereen

De nabestaanden van Jacky hebben via een woordvoerder van Slachtofferhulp laten weten dat zij iedereen bedanken voor de steun die ze de afgelopen week hebben gehad. Verder willen zij graag in alle rust het verlies en gemis van haar in besloten kring verwerken.

De herdenkingsplek is vanaf nu tot en met maandag 13 februari te bezoeken. Intussen is de ruimte voor de deur van het adres waar Jacky woonde, veranderd in een bloemenzee. Dit eerbetoon is ook voor het andere slachtoffer Astrid.

De politie heeft de woning aan de De Wiltstraat vrijgegeven. Het politieonderzoek in de woning en de opstallen erachter is afgerond. ,,We beschouwen het niet meer als een plaats delict en hebben de locatie overgedragen aan de gemeente”, zegt een politiewoordvoerder.

Verdacht van brandstichting

De 37-jarige vrouw die de politie afgelopen weekend heeft gearresteerd, wordt verdacht van brandstichting, zo laat de politiewoordvoerder woensdagmiddag weten.



Ze heeft te horen gekregen dat haar verblijf in de politiecel met nog eens drie dagen wordt verlengd. Mogelijk zal ze vrijdag worden voorgeleid bij de rechter-commissaris. Die beslist of ze nog langer vast blijft zitten.

Volledig scherm Bloemenzee bij de brand in de wijk Sint Marten Arnhem. © Rolf Hensel

