Het avontuur van topkok Sibrecht Benning bij het splinternieuwe restaurant Sky56 in Arnhem is van korte duur geweest. De zaak heeft na vijf maanden de deuren gesloten.

Benning maakte eerder furore bij haar eigen zaak De Sjalot in Nijmegen en later als chef kok bij Document 12 in Wijchen, waar ze razendsnel een vermelding in de Gault & Millau-gids en de Michelingids verdiende.

Afgelopen zomer vertrok ze plotseling naar Arnhem. In Sky56, het exclusieve zusje van het naastgelegen Sky aan de Rijnkade, mikte ze samen met eigenaar Roland Barendrecht op het hogere segment.

‘Heel veel geïnvesteerd’

,,Maar er kwamen gewoon te weinig klanten”, zegt Barendrecht. ,,We hebben ontzettend veel geïnvesteerd, in de inrichting, de keuken, de gerechten, de marketing. We begonnen in september als vegan restaurant, later flexitarisch, daarna meer vlees en vis. We hebben er samen alles aan gedaan, maar het kwam gewoon niet van de grond.”

Nieuw avontuur

Daarom is Sky56 als restaurant nu gesloten, de ruimte wordt nog wel gebruikt voor onder meer kookworkshops en besloten feestjes. Restaurant Sky, ook van Barendrecht, blijft gewoon open. Benning zegt in een korte reactie dat er van een conflict geen sprake was. Ze gaat in maart een nieuw culinair avontuur aan, elders in de regio Arnhem-Nijmegen.

