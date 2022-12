Het huis verdween al lang geleden, maar de naam leeft nog altijd voort in de wijk waarvoor het plaats maakte

Engelsen geven boek over Goudvishal in Arnhem uit als paperback; Duits label brengt Goudvishal-lp uit

ARNHEM - Het boek ‘Goudvishal: DIY or Die! Punk in Arnhem 1977-1990’ van auteurs Marcel Stol en Henk Wentink heeft een paperbackversie. De robuuste hardcover van 2,5 kilo is inmiddels uitverkocht. Stol hield de paperback afgelopen weekend voor een gehoor van ‘punkprofessoren’ ten doop op de Middlesex University in Londen.

8 december