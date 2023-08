Het koffiezetapparaat bleek bij het uitstallen een barst in het reservoir te hebben

Wielrennen alleen voor mannen? Niet bij RETO. ‘Van de 575 leden, zijn er 105 vrouw’

De Tour de Femmes, de Tour de France voor vrouwen, onderstreept dat wielrennen geen typische mannensport meer is. ,,Ik hoop dat we veel meiden hebben geïnspireerd op de fiets te stappen”, zei winnaar Demi Vollering. De Arnhemse wielervereniging RETO telt al over de honderd vrouwelijke leden.