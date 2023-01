Het loopt storm bij deze ‘spil van de Huissense samenleving’: ‘Krijg er een heel warm gevoel van’

Met Video Inbreker was boos omdat ze hem bekneld in lift van restaurant lieten zitten: twee jaar van de straat gehaald

ARNHEM – De 38-jarige drugsverslaafde Arnhemmer die tijdens zijn poging in te breken bij een Chinees restaurant in Velp klem kwam te zitten in een goederenlift, is voor twee jaar van de straat gehaald. Hij was aanvankelijk boos dat ze hem een tijdlang in zijn benarde positie lieten zitten.

27 januari