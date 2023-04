Het moet een machtig gevoel zijn. Eén druk op de knop... Maar waar blijven de vredesactivisten?

Column OnderlangsBuiten koert een duif. Niet heel dichtbij. In de verte. Het is vroeg in de ochtend, buiten is het nog stil en dan hoor je nu eenmaal geluiden die later op de dag opgaan in motorgebrom, doortrekkende wc’s en pratende mensen.