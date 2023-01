Hier in Arnhem krijgen mensen die het nodig hebben een gratis kop koffie

indebuurtEen gratis kop koffie drinken op een een warme plek zónder dat het geld kost. Dat kan sinds eind december bij FoodVia en A Beautiful Mess in Arnhem. De horecazaken doen mee aan een landelijk initiatief om mensen te steunen die thuis in de kou zitten of behoefte hebben aan warmte.

Het zogenoemde Heat en Eat is een Rotterdams initiatief om mensen die een lastige tijd ervaren te steunen. Bijvoorbeeld Arnhemmers die door de energiecrisis of hoge inflatie in de problemen zijn gekomen.

Zo krijg je een gratis kop koffie

Mensen die gebruik willen maken van Heat and Eat kunnen ‘gewoon’ binnenlopen bij een aangesloten horecazaak en drinken bestellen. Het drankje kunnen ze afrekenen met een bon die bij de kassa ligt. Particuliere donateurs of bedrijven doneren deze bon via de website van Heat en Eat. Een donatie voor een warme drank bij A Beautiful Mess (te vinden in het gebouw van Molenplaats Sonsbeek) kost 3,00 euro en bij FoodVia 2,50 euro.

In heel Nederland zijn tientallen locaties aangesloten bij Heat and Eat. De meeste horecazaken zijn vooral in het westen van het land te vinden. Naast Heat and Eat zijn er in Arnhem nog veel meer initiatieven voor mensen die het nodig hebben. Meer daarover vindt je op onze speciale pagina over besparen.

