Hier kun je tijdens de jaarwisseling vuurwerk afsteken (en hier niet)

ARNHEM/EDE/NIJMEGEN - Ga jij vuurwerk afsteken met de jaarwisseling? Let goed op waar je dat doet. Op meer plekken dan ooit in het verspreidingsgebied van deze krant is vuurwerk dit jaar verboden door vuurwerkvrije zones.

Zo doet Nijmegen voor het eerst vuurwerk in de ban op sommige plekken en is het aantal vuurwerkvrije zones in Arnhem en Ede uitgebreid. Toch mag in bijna driekwart van de gemeenten in het verspreidingsgebied van De Gelderland vuurwerk nog overal worden afgestoken. Van de 44 gemeenten kennen er 12 gebieden waar cakes, rotjes en ander knal- en sierwerk niet de lucht in mag.

Nieuwe vuurwerkvrije zones

Nieuw zijn de vuurwerkvrije gebieden rondom de jaarwisseling in Nijmegen, in delen van de wijken Tolhuis en Neerbosch. Het gaat om gebieden rond scholen in Tolhuis waar eerdere jaren ernstige overlast was en die eerder werden getroffen door branden en bijna-branden door vuurwerk. Een ander vuurwerkvrij terrein is niet ver van winkelcentrum Notenhout in Neerbosch-Oost, waar zich eerder ongeregeldheden voordeden de eerste nacht van het jaar.

Ook in Ede is het aantal vuurwerkvrije zones uitgebreid. De gebieden rond ziekenhuis De Gelderse Vallei, de hospices en de twee kinderboerderijen waren al vrij van geknal. Komende jaarwisseling zijn ook vele fiets- en voetgangerstunnels toegevoegd aan de lijst. Dit omdat het afsteken van vuurwerk in tunnels extra geluidsoverlast geeft voor omwonenden.

In Veenendaal zijn dit jaar nieuwe vuurwerkvrije zones, beide in de wijk Dragonder. Het gaat om het park met het dierenkampje en het winkelcentrum Aller Erf. Verder krijgen de Veenendalers zelf de kans zones te maken waar vuurwerk niet mag Het gaat dan om een straat waar bewoners om persoonlijke redenen overlast ervaren. De gemeente helpt wel een handje, maar bewoners moeten dit zelf organiseren en in de gaten houden.

In de stadsparken Sonsbeek en Meinerswijk in Arnhem mag rond de jaarwisseling dit jaar niet met vuurwerk geknald worden. Daarnaast heeft burgemeester Ahmed Marcouch de plekken rond zorginstellingen en dierenverblijven aangewezen als vuurwerkvrije zones. Ook zijn de gebieden rondom dierenverblijven als maneges, Burgers’ Zoo en dierenasiels verboden terrein voor vuurwerk. Al deze plekken plus een straal van 10 meter daaromheen blijven vuurwerkvrij rond de jaarwisseling. Eerder waren schoolterreinen al vuurwerkvrij.

Onveranderd

Op veel plekken blijven de vuurwerkvrije zones onveranderd. Zoals in Renkum. Rondom onder meer openbare gebouwen, in de buurt van vijvers, bij tankstations, vuurwerkopslagplekken, dierenpensions en zorginstellingen is vuurwerk al jaren verboden.



In de Achterhoek is zijn slechts twee gemeenten vuurwerkvrije zones ingesteld. In Doetinchem is vuurwerk afsteken al jaren verboden in de binnenstad. Net als gebieden in een straal van vijftig meter rond onder meer kerken, ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, winkelcentra, dierenasiels, kinderspeelplaatsen en begraafplaatsen. De enige andere Achterhoekse plaats met een vuurwerkvrij gebied is Silvolde, in de Oude IJsselstreek. Sinds vorig jaar is daar De Lichtenberg en de aangrenzende Plus-supermarkt vrij van het geknal. In De Lichtenberg wonen mensen met een verstandelijke beperking.

Schoolpleinen

In Malden, gemeente Heumen, zijn de schoolpleinen sinds 2008 tot vuurwerkvrije zone verklaard. Ook in Rheden is het sinds een paar jaar verboden pijlen en knallers af te steken rond schoolgebouwen. Dat is ook het geval bij voetbalkooien en rond wijkcentrum Het Kasteel in Velp-Zuid.

Ook in Culemborg en Geldermalsen verandert er weinig. In Culemborg zijn vuurwerkvrije zones bij verzorgingshuizen, begraaf- en herdenkingsplaatsen, kinderboerderijen, tankstations, woonzorgcomplex BelleVie en de Plantage. In Geldermalsen kan er niet geknald worden bij zorgcentra en bejaardentehuizen, net als andere jaren. In de Utrechtse Heuvelrug zijn de kinderboerderijen vuurwerkvrij, zoals kinderboerderij Knuffelweide in Amerongen.

Geen zones

De meeste gemeenten kennen nog geen vuurwerkvrije zones. Zo is vuurwerk op nog geen enkele plek in de gemeenten Betuwe, Liemers, Maasland en Maas en Waal taboe. Soms hebben gemeentes zo'n plek niet nodig omdat de overlast niet groot is, zoals in Wageningen.