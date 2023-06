Hij hief het glas met de man die even later zijn moordenaar werd: ‘Yüksel was zijn prooi die dag’

indebuurt.nl Dit Arnhemse terras is opnieuw een van de beste van Nederland: 'We vieren het in Newcastle'

Een heerlijke kop koffie of een alcoholische versnapering op de Korenmarkt of het Jansplein; Arnhem heeft wat te bieden qua horecagelegenheden. Dat blijkt ook uit de Terras Top 100, want een restaurant in Arnhem staat in de ranglijst: Brasserie de Boerderij.