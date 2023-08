Hinder valt mee in ochtend van dag twee van afsluiting A12 bij Arnhem; ‘Zegt niks over avondspits’

indebuurt.nl Winkelleeg­stand in Arnhem: welke winkels zie jij graag terug in de binnenstad?

Licht uit, rolluiken dicht, afgeplakte ramen, lege schappen; in een aantal winkelpanden in de Arnhemse binnenstad is geen mens te zien vanwege winkelleegstand. De grote vraag is: wat komt ervoor terug? Wij zijn benieuwd naar jullie suggesties.