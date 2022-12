Hoe Arnhem ertoe werd verleid over te stappen op gas, afkomstig uit de tientallen meters hoge ‘Tulband’

Gemeenteraadsverkiezingen Arnhem moet van het gas af, maar hoe? ‘Mensen moeten het zien zitten om mee te doen’

De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur. Daarom neemt De Gelderlander in aanloop naar 16 maart belangrijke thema’s onder de loep in Arnhem en omgeving. In aflevering 5: hoe Arnhem van het gas af moet.

24 februari