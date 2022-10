Hoe Arnhemse Lotte na ‘Ik vertrek XL’ in Spanje nu met eigen veganistische schoenen komt: ‘Paar gaat 180 euro kosten’

Supporters Vitesse boycotten Ajax uit: grote onvrede over programma Arnhemse club

ARNHEM/ AMSTERDAM - Vitesse moet het woensdag 9 november in de uitwedstrijd tegen landskampioen Ajax (aanvang 20.00 uur) doen zonder steun van de eigen aanhang. De Supportersvereniging Vitesse boycot het duel in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam uit onvrede over het programma van de Arnhemse club.

