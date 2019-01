Hoe de man die een bloedbad aanrichtte in Arnhems hotel uit handen bleef van de politie

Binnen de Oostvaarderskliniek was onvoldoende zicht op de risico’s van René de L.. De tbs’er kreeg eind december 2016 onbegeleid verlof bij het VoedselLoket Almere. Drie maanden later stal hij een bestelbus van zijn werkgever en keerde hij niet terug naar de kliniek. In Hotel Rembrandt in Arnhem richtte De L. een bloedbad aan door Bennie Peters en Willy van den Heuvel te vermoorden.



Het was tien uur in de ochtend van de 15de maart 2017 toen medewerkers van het VoedselLoket Almere de achterlichten van de bestelbus het terrein zagen afrijden. ,,We dachten aanvankelijk dat hij nog wel zou terugkeren. Na anderhalf uur hebben we de kliniek ingelicht”, zegt Peter Mons van het VoedselLoket.



De Oostervaarderkliniek erkende achteraf op dat moment geen goed beeld te hebben van de risico’s van de gevluchte tbs’er. ,,Dat klopt”, zegt werkgever Mons. ,,De L. was op zoek naar werk en woonruimte om enkele maanden later ontslagen te worden uit de kliniek. Als dan blijkt dat hij in staat is tot wat hij heeft gedaan in Arnhem, begrijp ik dat de kliniek geen duidelijk beeld had van deze man. De medewerkers bij het VoedselLoket zijn destijds erg geschrokken.”