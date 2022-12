Hoe een dakloze Tsjech (39) op een trolleyleiding tientallen hulpverleners uren bezig kan houden

Harde knallen galmen even voor 19.00 uur over het koude en natte Stationsplein in Arnhem galmen. Er staat al meer dan drie uur een man in de bovenleiding van het trolleynetwerk. Het zou gaan om een 39-jarige dakloze uit Tsjechië. Wat hij wil, is onduidelijk.



Hij weet de tasers en de vuurwapens van de politie op hem gericht, maar ook honderden paren ogen. Van gestrande reizigers op het plein en omwonenden. Bij een bijeenkomst in Hotel Haarhuis staan tientallen silhouetten voor de ramen.