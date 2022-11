Hoe Heather naar Arnhem kwam en het leven van baby Ibrahim redde: ‘We hebben een bijzondere band’

Is iedereen welkom in het Arnhemse voetbal? ‘Maak er geen wedstrijd­je van wie het beste bezig is’

Bestuurders van Arnhemse voetbalclubs spraken dinsdagavond over inclusie in het Arnhemse amateurvoetbal. Hoe zorg je dat iedereen zich welkom voelt in het voetbal? ‘De focus moet niet alleen op de bal liggen.’

19 oktober