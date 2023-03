Hoe kan de Arnhemse politiek het vertrouwen van jongeren winnen? Het begint met een spel in de Eusebius

Gedetineer­de (49) blijft uitlokking brandstich­ting vanuit PI Arnhem ontkennen

,,Ik ben veroordeeld voor dingen die ik niet heb gedaan. Ik heb niets met brandstichting te maken.” Een 49-jarige stalker ontkende dinsdag fel dat hij in 2020 medegedetineerden in de gevangenis in Arnhem geld beloofde om de huizen en voertuigen van zijn ex-vriendin en haar familie en schoonfamilie in brand te steken.