‘Hoe kon je dit doen voor de ogen van je eigen zoontje?’

De officier van justitie gaat ervan uit dat de man in februari doelbewust naar de woning ging om zijn ex, die twee weken eerder na een ruzie bij hem weg was gegaan, te vermoorden. Hij zou al eerder hebben gedreigd haar om te brengen.



De verdachte ontkent. Volgens hem is er een andere dader. Hij heeft bij de politie een naam genoemd, maar onderzoek ernaar leverde niets op. De man kwam die dag volgens afspraak het zoontje brengen en bleef koffie drinken. Op een gegeven moment vroeg hij of hij even met zijn ex-vriendin kon spreken.



Volgens de ex-vriendin pakte hij in de hal een schroevendraaier uit zijn zak en stak hij op haar in. Ze werd in haar hoofd en hals geraakt. Op het hulpgeroep van hun dochter probeerden de ouders tussenbeide te komen.