Hoe zedendader Matthew toch in het zwembad aan de slag kon: ‘Zo erg voor die ouders in Arnhem’

Vrachtwa­gen rijdt zich klem in Spijker­buurt en beschadigt geparkeer­de auto's

13:13 ARNHEM - Niet voor het eerst heeft een vrachtwagen zich in de Spijkerbuurt in Arnhem klemgereden. Een chauffeur die zijn bestellingen had gelost bij de supermarkt aan de Spijkerlaan, reed een straat in die niet op zijn grote truck berekend was. Het resultaat: drie beschadigde auto's.