Hoestend personeel van Arnhems ziekenhuis uit voorzorg op corona getest

Ziekenhuispersoneel van het Rijnstateziekenhuis in Arnhem wordt in een aantal gevallen uit voorzorg op corona getest. Daarbij gaat het om personeel dat hoest en net van vakantie is teruggekeerd uit risicogebieden, zoals Noord-Italië. Daarvan is het personeel dinsdagochtend op de hoogte gebracht.

Volgens een woordvoerder kreeg het ziekenhuis maandag enorm veel telefoontjes van medewerkers met wat griepklachten. ,,Die vroegen zich af of ze wel weer konden gaan werken’’, vertelt een woordvoerder van het ziekenhuis.

Op zich voldoen ze nog niet aan de criteria op basis waarvan het rijksgezondheidsinstituut RIVM adviseert om mensen te testen op de aanwezigheid van het coronavirus, want dan moet er ook koorts zijn.

,,Maar voor hetzelfde geld blijkt een paar dagen nadat ze weer aan het werk zijn gegaan dat ze toch koorts krijgen.’’ De kans dat ze dan het virus overdragen op patiënten wil het ziekenhuis niet lopen.

Volledig scherm Ziekenhuis Rijnstate © Rijnstate

Longontsteking

Patiënten met een longontsteking waarvan niet duidelijk is wat de oorzaak daarvan is, worden vanaf nu ook getest op corona, meldt de woordvoerder. Dat gebeurt ook in andere ziekenhuizen.

Het ziekenhuis in Arnhem blijft, in tegenstelling tot onder meer het Nijmeegse CWZ, patiënten wel gewoon de hand schudden. ,,Dat is met een goede handhygiëne geen probleem.’’