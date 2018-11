Hof overspoeld met bezwaren tegen boetes, wachttijd loopt op

Het Hof Arnhem-Leeuwarden wordt overspoeld met bezwaren tegen verkeersboetes en boetes voor bijvoorbeeld het niet opruimen van hondenpoep. Het aantal hoger beroepen in zogeheten 'Mulderzaken’ is de afgelopen twee jaar gegroeid van 4776 zaken in 2015 naar 8292 zaken in 2017. Dat blijkt uit cijfers die het Hof heeft verstrekt aan dagblad De Gelderlander .

In 2016 stond de teller op 7107 beroepszaken. Het Hof Arnhem-Leeuwarden is de enige instantie in Nederland waar dit soort hoger beroepen behandeld wordt.

Een woordvoerder bevestigt dat door de enorme toename van bezwaarmakers de wachttijden voor het behandelen van bijvoorbeeld een procedure tegen een opgelegde verkeersboete oploopt.

Hoe groot die wachttijd precies is, 'hangt per soort zaak af’ en zegt het Hof niet te kunnen specificeren. Advocaten klaagden eerder al vaker over de grote wachttijd voor bezwaarzaken.

Extra personeel

,,Het gevolg is dat zowel bij raadsheren als ondersteuning meer personeel ingezet moet worden om Mulderzaken te behandelen”, aldus de woordvoerder van het Hof. De laatste jaren liep de wachttijd voor Mulderzaken (verwijzend naar de Wet Mulder, ingevoerd om boetes buiten het strafrecht om af te doen), sowieso al op. ,,Uiteraard is het vervelend dat burgers lang moeten wachten”, reageert het Hof. Het werft daarom momenteel extra personeel om in te springen op de stijging van het aantal zaken.

Buitenlanders

Oorzaak van de toename van Mulderzaken ziet het Hof in enerzijds de trend dat steeds meer bureaus en juristen brood zien in dit soort beroepszaken en daar brood in zien. Daarnaast is merkbaar dat ook buitenlanders die een verkeersboete hebben gekregen steeds beter de weg naar het Hof weten te vinden.