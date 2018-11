Hogeschool van Arnhem en Nijmegen blundert: 90 studenten moeten tentamen overdoen

Geluk bij een ongeluk: veel meer studenten dan normaal hadden een onvoldoende gehaald. ,,Daardoor ging bij ons een belletje rinkelen’’, laat een woordvoerster weten. ,,De examencommissie heeft de toets er nog eens bij gepakt. Toen bleek dat een deel van de vragen niet aansloot bij de stof van het getoetste vak, Marketing & Marketingcommunicatie.’’

Een blunder, veroorzaakt door onoplettendheid. ,,Alle toetsvragen van tentamens worden vooraf gecontroleerd. Alleen dacht de toetscommissie dat dit nu niet meer hoefde te gebeuren, omdat het om een serie vragen ging die ze al eens eerder had beoordeeld. Die vragen waren toen al goed bevonden. Maar een aantal andere vragen waren toch nieuw. Dat is over het hoofd gezien.”

Voor de studenten met een voldoende is het zuur dat ze de toets voor de tweede keer moeten maken. ,,De toets moet hoe dan ook over, omdat de kwaliteit van een deel van het tentamen onvoldoende is. Laat je dit passeren, dan is het niveau van de opleiding in het geding.”

Excuses

Opleidingsmanager Erik Olde heeft de studenten per mail excuses gemaakt. ,,We vinden het een vervelende situatie. Het had nooit mogen gebeuren, laat dat duidelijk zijn”, laat ook de woordvoerster weten.

De hogeschool doet er volgens haar alles aan om het ongemak voor de studenten zoveel mogelijk te beperken. ,,We bieden ze de gelegenheid nog voor de kerstvakantie het tentamen opnieuw te maken. Deze nieuwe kans gaat niet ten koste van het aantal kansen dat studenten hebben om het tentamen te halen. Ook belemmert het de studievoortgang van de betreffende studenten niet.”

Studenten hadden hierover geklaagd, omdat ze dachten dat ze het tentamen pas in januari zouden mogen overdoen. Daardoor zouden ze officieel niet met een nieuw studieonderdeel kunnen beginnen. ,,Een misverstand. We begrijpen dat de studenten zich hier zorgen over maken, maar dat is dus niet nodig. Dat zullen we ze ook zo snel mogelijk laten weten.”

Zeldzaam incident

Volgens de woordvoerster gaat het om een zeldzaam incident. ,,Jaarlijks worden er binnen het instituut waartoe de opleiding Commerciële Economie behoort zo’n 350 tentamens afgenomen. In vijf jaar tijd is dit één keer eerder gebeurd.”