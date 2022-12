‘Home Alone’ kijken in je skipak: Focus Filmtheater Arnhem vertoont klassieker in de buitenlucht

Flinke plas bloed bij inbraakpo­ging in Velp; verdachte eerst naar ziekenhuis, daarna pas mee met politie

VELP - Een 20-jarige man is dinsdagavond aangehouden na een poging tot inbraak in een woning aan de Merwedestraat in Velp. De verdachte raakte daarbij gewond en is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.

14 december