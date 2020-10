Homoscene rouwt om doodgeslagen Jan (73) uit Arnhem en vreest dat hij in de val is gelokt

,,Jan was op die website heel actief”, zegt de bevriende Michael Bouwman. Zelf sprak hij ook wel eens af met andere mannen via Bullchat, maar hield daar mee op toen hij waarschuwingen kreeg. ,,In de Arnhemse gayscene werd al langer gewaarschuwd voor die website. Er kwamen steeds vaker rare types op af, die mannen opwachtten en hen vervolgens beroofden.”



Bouwman is verdrietig. En bang, dat Jan het slachtoffer is geworden van jongens die hem via de datingwebsite in de val lokten. ,,Jan was een ontzettend lieve, betrokken man. Hij stond voor iedereen klaar. De laatste maanden nam hij zelfs iemand in huis die het dak boven zijn hoofd was verloren. Zo iemand was hij.”