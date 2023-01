Honderd uur werkstraf voor 24-jarige Edenaar na brandstichting in Elst (Utrecht)

met video | update Dode aangetrof­fen in geparkeer­de auto bij stadion GelreDome in Arnhem

ARNHEM - Op de parkeerplaats bij GelreDome aan de Batavierenweg in Arnhem is maandag aan het einde van de ochtend een overleden persoon aangetroffen in een auto. Meteen na de ontdekking van het stoffelijk overschot kwam de politie in actie.

24 januari