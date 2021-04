Honderden activisten vragen aandacht voor straatintimidatie: ‘Een groep jongens riep: laat je billen zien’

Politieac­ties in Spij­kerkwar­tier en Arn­hem-Zuid zorgen voor negen arresta­ties, vooral voor drugsbezit

9 april ARNHEM - Bij twee wijkacties in Arnhem zijn vrijdag negen mensen aangehouden voor bezit of handel in drugs en hufterig gedrag. Er werden daarnaast 46 mensen beboet. De politie hield met handhavers van vervoersbedrijven controles in het Spijkerkwartier en in Arnhem-Zuid.