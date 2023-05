Honderden handtekeningen voor behoud beuk bij begraafplaats: ‘Boom blijft zeker tot oktober staan’

Commotie om voorgeno­men kap van beuk bij Joodse begraaf­plaats: ‘Teken protest aan en red deze boom’

In Dieren is commotie ontstaan over de kap van een beuk aan de rand van de oude Joodse begraafplaats. Op de stam van de boom hangt een briefje met de oproep om te protesteren tegen de voorgenomen kap: ‘Red deze boom!’