Honderden mensen gedenken met geweld omgebrachte Naomi in Arnhem

Video Volop donaties voor dochter­tjes van vermoorde Naomi uit Arnhem

27 augustus ARNHEM/ RHEDEN - De crowdfundingsactie voor de dochters Milou en Miley van de maandagavond doodgeschoten Naomi heeft in korte tijd al meer dan 1000 euro opgeleverd. Dat was meer dan de organiserende vriendenclub van de Arnhemse vrouw voor mogelijk had gehouden.