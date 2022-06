Hoogwerker die in sloot belandde bij schilderklus staat weer op het droge

Zwaargewon­de vrouw overlijdt op straat in Arnhem: ‘Ze was naakt’

In Arnhem is donderdagavond laat een zwaargewonde vrouw aangetroffen. Ze is volgens buurtbewoners naakt, midden op straat gevonden. Volgens een politiewoordvoerder is in eerste instantie nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren. Maar die hulp kwam te laat.

27 mei