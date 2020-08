Hooligans gooiden agent Alex voor de trein, nu wil hij streep onder PTSS zetten: ‘Als emoties hoog oplopen, gaat het niet meer’

Gijsbers geeft tegenwoordig les op het Integraal Beroepsvaardigheids Trainings centrum Elst (IBT) van de politie. Door zijn PTSS is hij niet langer geschikt voor het reguliere politiewerk. Lesgeven op basis van 28 jaar ervaring en politiemensen vanuit die ervaring wijzen op de gevaren en valkuilen van het werk is nu zijn werk. ,,Werk dat leuk is, nuttig ook. En er zijn daar voor mij geen triggers” , legt Gijsbers in zijn Drielse woning uit.

Door hooligans voor een trein gegooid. U vertelt dat wel heel rustig, alsof het om een verkeersboete gaat.

,,Nu wel ja. Het was in 1997 en ik kan er nu redelijk rustig over praten. Ik heb natuurlijk ook hulp en therapie gehad. Ik noem het nu mijn bronincident. De gebeurtenis waar mijn PTSS aan is gekoppeld en de oorzaak van de latere problemen. Ik weet nu ook dat die PTSS niet meer over gaat, het was gewoon te heftig. Maar je leert er wel mee omgaan.”