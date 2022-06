Hotel Bosch: van luxe hotel tot krakersbolwerk

Grootste tent ooit voor ‘beste editie ooit’ van dancefesti­val Free Your Mind

ARNHEM - Ze rekenden op 25.000 mensen, maar de organisatoren van dancefestival Free Your Mind op Stadsblokken in Arnhem verwelkomen komend weekend 32.000 bezoekers. Zij kunnen terecht in de grootste tenten die ooit werden opgebouwd voor het ‘feest van de lachende mensen’, zoals Free Your Mind wel bekend staat.

