Hotel De Roskam in Rheden wordt toch opvang voor vluchtelingen; klooster De Steeg ‘niet op te knappen’

Hoge kosten en personeels­ge­brek dwingen uitbater tot verkoop van ‘Airborne-restaurant’ Schoonoord

Restaurant Schoonoord in Oosterbeek, bekend als het Airborne café, gaat over in andere handen. Uitbater Robert van Silfhout heeft zijn zaak verkocht aan Oosterbekers Joost van Rooijen en Yvonne Bexkens. Zij zijn geen onbekenden in de horecawereld, want het stel runt een hotel in Winterswijk.

15 januari