Hotel Haarhuis bij Arnhem Centraal dolblij met vijfde ster na grondige gedaanteverwisseling

Welkom in Blou, de nieuwe hotspot-op-hoogte in Arnhem

Onder toeziend oog van internationaal ontwerper Will Erens van het bureau Too Many Agencies heeft Haarhuis een grondige gedaantewisseling ondergaan. ,,Het hotel heeft een rijke nalatenschap die we heel graag in ere houden”, benadrukt directeur Wouter Dekker. ,,Voor de nieuwe aankleding putte Will vooral inspiratie uit de jaren twintig van de vorige eeuw en combineerde dat met een scala aan elementen uit diverse andere tijdsperioden.”