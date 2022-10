Huisartsenpraktijk Schuytgraaf groeit uit zijn voegen: bewoners wijken uit naar Driel, maar ook daar is geen plek

Arnhem verliest laatste winkel voor kunste­naars­spul­len: Peter van Ginkel failliet

ARNHEM - De lijstenmakerij en de winkel in kunstenaarsbenodigdheden van Gerstaecker, Peter van Ginkel, in de Steenstraat in Arnhem zijn permanent gesloten. De stijgende energieprijzen en huren én de aangekondigde verhoging van arbeidskosten zijn het laatste zetje voor de winkels, die het door de coronapandemie toch al zwaar hadden.

14 oktober