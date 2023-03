Huren in Arnhem: 5 x tips voor het vinden van een huurwoning

indebuurt.nlHet vinden van een huurwoning in Arnhem is niet zo makkelijk omdat er veel concurrentie is. Toch zijn er manieren om aan een huurwoning te komen waar je misschien nog niet aan hebt gedacht. Check daarom deze tips.

1. Pararius

Een site waar veel huurwoningen op staan is Pararius. Je vindt hier huurhuizen, appartementen, studio’s en kamers in verschillende prijsklassen. Je kunt op de plaatsnaam Arnhem zoeken, maar ook op buurt of straat. Heb je een geschikte woning gevonden? Neem dan contact op met de makelaar.

2. Facebook

Wie een woning zoekt in Arnhem, kan ook terecht op Facebook. Er zijn twee Facebookgroepen waar iedere week advertenties worden geplaatst van huurwoningen. De groepen zijn: Woonruimte Arnhem Te Huur en Kamermarkt Arnhem – Room searches and offers. Om aangeboden woningen te kunnen zien moet je lid zijn van de groep. Hoewel er voornamelijk studentenkamers worden aangeboden, komen er ook weleens (ruime) appartementen voorbij.

De advertenties van appartementen worden soms door makelaars gepost, maar ook door particulieren die een nieuwe huurder zoeken. Daardoor gaat het contact niet altijd via een makelaar, maar ook weleens via een huurder die gaat verhuizen.

3. Funda

Wist je dat er op Funda niet alleen koopwoningen staan, maar ook huurwoningen? Via deze site kun je makkelijk voorkeuren instellen zoals de prijs, oppervlakte, soort woning en het aantal kamers. Ook bij Funda geldt dat je contact op kunt nemen met de makelaar als je interesse hebt. Dus ben je op zoek naar een huurwoning in Arnhem, check dan even Funda.

4. Nextdoor

Nextdoor is een buurtapp waar informatie wordt uitgewisseld tussen wijk/buurtgenoten. Als je kat bijvoorbeeld vermist is, kun je dat doorgeven via de app. Er worden ook weleens huurwoningen via de app gedeeld. Ben je op zoek naar een appartement of huis? Check dan regelmatig de Nextdoor app van de wijk in Arnhem waarin jij een woning zoekt. Wie weet kom je een advertentie tegen die aan jouw eisen voldoet. Je kunt ook zelf een oproep plaatsen dat je op zoek bent naar een woning.

5. Andere manieren

In Arnhem zijn er verschillende woningcorporaties zoals Vivare en Volkshuisvesting Arnhem die huurwoningen aanbieden. Naast Pararius en Funda zijn er natuurlijk nog meer websites waarop huurwoningen in Arnhem worden geplaatst, namelijk: huurwoningen.nl, Direct Wonen en KamernetKamernet.

Ben je op zoek naar een sociale huurwoning in Arnhem? Check dan dit artikel. Je leest hier alle informatie over de voorwaarden, wachttijd en meer.

