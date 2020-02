Iemand is 100.000 euro rijker, maar weet het niet: prijs niet opgehaald in Arnhemse winkel

Scooterrij­der in kritieke toestand naar ziekenhuis na botsing met fietser in Arnhem

7 februari ARNHEM - Op de Grote Griet, de fietsdijk langs de Eldenseweg en de Batavierenweg in Arnhem, heeft vrijdagavond een ernstig ongeval plaatsgevonden. Het slachtoffer is in kritieke toestand overgebracht naar het Radboudumc in Nijmegen.