Iets minder brugklassers in de Betuwe: OBC en Lyceum Elst hebben voor het eerst geloot

Voor vrijwilli­ger Nienke gaat er al vijftig jaar niets boven de Airborne­tocht: ‘Maar ik ben zelf niet zo’n wandelaar’

De Airborne Wandeltocht in Oosterbeek draait op vrijwilligers. Wie eenmaal helpt, gaat door tot het niet meer kan. Nienke Lukassen (71) is al 50 jaar vrijwilliger en denkt er niet over om te stoppen. ,,Ik heb een keer moeten missen, omdat ik door mijn rug was gegaan. Ik heb echt staan vloeken.”