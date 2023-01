Iets zwaardere straf voor Oosterbeker (33): schuld aan botsing met bromfietsster maar rijbewijs mag hij houden

Vitesse legt jeugdinter­na­ti­o­nal Geronimo Londar (15) uit Apeldoorn vast

Vitesse is bezig talenten voor langere tijd vast te leggen. Jeugdinternational Geronimo Londar (15) heeft zijn eerste contract getekend in Arnhem. De centrale verdediger uit Apeldoorn is een verbintenis bij de eredivisieclub aangegaan tot juli 2026.

19 januari