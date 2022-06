Ik gaf het weer een 6. Daarna gaf ik de iPad zuchtend terug aan het meisje van NS

update Politie meldt na onderzoek: dode in Arnhemse woning kwam niet door misdrijf om het leven

ARNHEM - In een flat aan de Sleutelbloemstraat in Arnhem (Malburgen-west) is zondagmiddag een overleden persoon aangetroffen. Politieonderzoek wees zondagavond uit dat het om een natuurlijke dood ging.

19 juni