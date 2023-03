'Ik kén niet meer!' Comedian Iris imiteert Michella Kox uit Echte meisjes in de jungle

indebuurt.nl“Ik kén niet meer!” en “Nou, wie zit er dan te schijten?!” Het zijn enkele uitspraken die Michella Kox deed in realityprogramma Echte meisjes in de jungle. Het optreden van de Arnhemse bleek voer voor comedian Iris Rulkens, die geregeld bekende Nederlanders imiteert.

Ernems eigen Michella Kox deed voor een tweede keer mee aan Echte meisjes in de jungle. Iris vatte de afleveringen samen door de deelnemers te imiteren in een video op Instagram. Wil je de afleveringen nog kijken? Let dan even op, want er zitten wat spoilers in Iris’ reel.

Iris’ imitatie van Michella Kox

Op Instagram schrijft de comedian dat ze ‘zo genoten’ heeft van het programma. Haar volgers zijn het daarmee eens en lachen vrolijk mee, zo blijkt uit de reacties. Zelfs mensen die het programma niet kennen of gezien hebben geven aan er een ‘uitstekende’ indruk van te krijgen door Iris’ video. Zin om te lachen? Check dan de video hieronder. ”Ik doe niet meer mee. Klaaaaar, uitgejungled!”

